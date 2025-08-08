Eberechi Eze del Crystal Palace rimane la priorità per l'Arsenal nel ruolo di esterno offensivo. Dopo l'arrivo di Viktor Gyokeress, i Gunners hanno intenzione di aggiungere peso al loro attacco e la scelta è chiara da tempo anche se manca ancora l'accordo con le Eagles sulla valutazione. In questo contesto si è inserito il nome di Ademola Lookman, cavalcato dai media britannici (ieri The Sun ha parlato di interesse dell'Arsenal per il nigeriano), che probabilmente nei prossimi giorni sarà spesso protagonista dei rumors di mercato in Premier League. Non per reale interesse da parte di big inglesi, che pure possono serenamente apprezzare il profilo, ma perché il nigeriano verrà offerto da intermediari incaricati dall'Atalanta di sondare il terreno nei mercati dove circola parecchio denaro e si potrebbe innescare un'asta per Lookman.

Ad ogni modo, il giocatore, sparito di scena da diversi giorni senza alcuna giustificazione, rimane sulle sue posizioni: Inter e nient'altro, lui ha già deciso arrivando a rompere in modo fragoroso con l'ambiente atalantino pur di essere accontentato. Anche il club di Viale della Liberazione è sereno da questo punto di vista, pur vedendo i tempi allungarsi rispetto alle previsioni iniziali. Sa di avere il risoluto sì del classe '97 e non forza la situazione, attendendo che le acque si calmino e a Zingonia prevalga la consapevolezza di non poter cedere il nigeriano ad altri club che non siano l'Inter, a cifre congrue.

Nessuna fretta dunque a Milano, si attenderà ancora qualche giorno e probabilmente le prossime mosse avverranno prima di Ferragosto. Da quel momento l'obiettivo sarà trovare un punto d'incontro con i bergamaschi, che nel frattempo stanno cercando un sostituto di Lookman nella speranza che davvero possano arrivare offerte concrete per il 'ribelle', quanto meno per mantenere alta la cifra della sua cessione.