Antonio Zappi, presidente dell'AIA, ha parlato a Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su alcune novità regolamentari nel calcio: "Gli 8 secondi per il portiere? Questa nuova norma è stata sponsorizzata da Collina. Voglio far comprendere come questa nuova regola non favorirà le condotte ostruzionistiche. L’arbitro conterà con le mani un countdown per favorire la fluidità del gioco ed evitare proteste e nervosismi”.

Zappi ha dunque aggiunto: "Le nostre decisioni non sono sempre corrette, siamo umani. Però pretendiamo che i nostri ragazzi arbitrino in sicurezza. Sono l’Ifab e la Fifa a regolamentare questo tipo di cambiamenti. L’AIA si sta sempre di più orientando verso la comunicazione e trasparenza, è la conoscenza che fa aumentare il rispetto", ha concluso.