Protagonista di una chiacchierata con Simone Tiribocchi per 'Calciatori Panini', Nicola Ventola ha ricordato la genesi di uno dei suoi gol più belli segnati in carriera, quello realizzato su punizione in Champions League contro lo Spartak Mosca con l'assist di tacco di Ronaldo: "Non era studiata, era una cosa fatta scherzo che doveva rimanere chiusa nel riscaldamento. Ronie mi disse che voleva fare quella giocata lì, ma io in allenamento non avevo neanche provato il tiro per la paura di farmi male. Arriva l'occasione in partita e Ronaldo insiste... Mi è venuta una paura, poi mi è uscita una mina al sette. E' bello, sono passati 27 anni ma ancora viene ricordata come una delle punizioni più iconiche della Champions. Perché a chi cavolo viene in mente di fare una cosa così?".