A 34 anni per Denis Alibec è tempo di bilanci. L'attaccante, oggi in forza allo Steaua Bucarest, nel corso di un'intervista rilasciata a eAD ha ammesso che tra i suoi rimpianti c'è il fatto di aver lasciato l'Italia dopo le giovanili in evidente crescita con la maglia dell'Inter: "Rimpianti ne ho più di uno. Ultimamente ho un grande rimpianto per l'Europeo, perché mi sono operato poco prima. Ero titolare prima dell'operazione, dopodiché ho giocato pochissimo e questo mi ha segnato. Mi sarebbe piaciuto giocare di più e aiutare di più la mia squadra. Lasciare l'Italia è sicuramente il mio più grande rimpianto. È stato un grosso errore. Ero molto stimato, ero il miglior giovane della Primavera in quel momento e ho scelto di andare in Belgio (al Mechelen in prestito nel 2011, ndr), cosa che mi ha fatto molto male. Dopodiché, il periodo all'FCSB è stato il secondo treno della mia carriera in cui ho potuto crescere molto. Ero estremamente bravo, dico, in quel periodo. Ma è successo quello che è successo e ho ricominciato da zero", ha detto Alibec.
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Ex nerazzurri
Altre notizie
- 19:14 Bonavita saluta l'Italia: il canterano accetta la corte dello Standard Liegi
- 19:00 livePALLONE D'ORO, ORGOGLIO INTER: LAUTI e DENZEL nella TOP 30. MANCA qualcuno? LOOKMAN, LEONI...
- 18:48 UFFICIALE - Giovanni Simeone passa dal Napoli al Torino: ecco la formula del trasferimento
- 18:34 Inter, Aidoo resta in Lombardia: prestito secco a un'altra squadra di Serie C
- 18:20 TMW - Esposito, il Cagliari cambia la formula: sardi ancora in corsa per l'attaccante
- 18:06 Regina Baresi, intervento riuscito: "Regi 1 - Aritmie 0"
- 17:52 Alibec: "Lasciare l'Inter è il mio più grande rimpianto. Ero il miglior giovane della Primavera"
- 17:38 Nico Paz resta al Como: i lariani non lo lasciano per nessuna cifra. L'unico dubbio...
- 17:24 The Sun - L'Arsenal valuta Lookman come alternativa in attacco: possibile una partenza per fargli spazio
- 17:10 Thuram festeggia i 28 anni, Dembelé scatenato: crea un meme con Abidal
- 16:57 Adani: "Lookman è uno che fa saltare il banco. Bonny fa gol alla Thuram. E su Sucic..."
- 16:49 Nuovo capitolo della saga Cagliari-Sebastiano Esposito: i sardi rilanciano. Parti nuovamente vicine
- 16:31 Condò: "Inter punita dalle candidature del Pallone d'Oro. Il fatto che non sia tra le migliori cinque indica una cosa"
- 16:16 Dalla Francia - Chelsea e Barcellona monitorano la situazione di Bastoni
- 16:04 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 15:54 Pallone d'Oro, Lautaro Martinez candidato anche per il 2025. Il capitano non è l'unico: c'è anche Dumfries
- 15:41 Pasqualin: "Alla fine prevarrà la volontà di Lookman. Ma c'è modo e modo"
- 15:27 Premio Cruyff 2025, grande escluso il vicecampione d’Italia e d’Europa Simone Inzaghi: c’è Conte
- 15:13 Modesto: "Juve da scudetto? Dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le competizioni"
- 15:00 Il Tottenham offre 40 milioni per Nico Paz: no del Como che lo valuta molto di più
- 14:45 Mandorlini: "La cessione di Lookman un bene per tutti, spero vada all’Inter. Scudetto, confido nell'orgoglio nerazzurro"
- 14:30 Nusa alternativa a Lookman? Ipotesi irrealistica, il Lipsia non se ne priverebbe
- 14:16 Premio Yashin 24/25, c'è Sommer tra i 10 candidati. In lizza anche Donnarumma
- 14:02 Zazzaroni: "Lookman, l'Inter e l'Atalanta aspettano qualcosa"
- 13:48 SM - Taremi, trattativa in corso col Leeds. Asllani rifiuta tutto e su Acerbi spunta il Mallorca, ma l'Inter...
- 13:34 L'ag. Pisacane: "Lookman ha sbagliato, ma se c'è la promessa è giusto accontentarlo"
- 13:20 SM - Calma piatta sull'autostrada Bergamo-Milano: l'Inter non valuta alternative a Lookman ma vuole risposte
- 13:07 Repubblica - San Siro, vincolo sul secondo anello non solo architettonico: spunta quello “storico relazionale”
- 12:54 Costacurta critica Acerbi: "Per orgoglio ha tradito i tifosi azzurri e i suoi compagni". Poi sulla nuova Serie A...
- 12:40 UFFICIALE - Zinho Vanheusden riparte dal Marbella: contratto annuale per il belga
- 12:26 STALLO LOOKMAN, non si MOLLA LEONI: la STRATEGIA. ESPOSITO, TAREMI e ASLLANI: il punto in USCITA
- 12:12 Novità per la Serie C: l'Inter U23 e le altre 59 società impiegheranno le distinte digitali
- 11:58 Marchetti: "Lookman, sfida a tre. E tutti hanno qualcosa da perdere"
- 11:44 UFFICIALE - Trevisan al Como in prestito. Ma prima il rinnovo con l'Inter
- 11:30 fcinSebastiano Esposito al Parma, non è ancora chiusa. Ieri sera il tentativo di rimonta del Cagliari
- 11:15 SM - La Premier League 'chiama' Taremi: Leeds in vantaggio sul Fulham
- 11:02 TS - Lookman vuole solo l'Inter ed è sicuro di una cosa. Il nuovo rilancio di Marotta...
- 10:48 TS - L'Inter ha quasi completato la "caccia al tesoro": si prepara l'assalto a Leoni
- 10:34 Garlando: "Una giornata da Lookman. Maglia del Brescia, fischietta 'Pazza Inter' e legge la Vita di Prisco"
- 10:20 GdS - Chivu cambia le abitudini: sembra di rivivere i tempi del primo Conte
- 10:06 GdS - Tridente puro? Difficile. Chivu pensa di riportare Calhanoglu alle spalle di due punte
- 09:52 CdS - Lookman-Atalanta: è gelo. L'Inter valuta il rilancio: ci sono due opzioni
- 09:39 CdS - Tomas Palacios verso il Basilea: ecco cifre e dettagli
- 09:24 GdS - Taremi, il Leeds ha preso informazioni. Ma non è detto che il suo addio...
- 09:10 CdS - Asllani fuori dall'Inter: il 3-4-2-1 cambia tutto. E il Sassuolo...
- 08:56 GdS - Appiano: Chivu ritrova Bisseck e Zielinski dopo i due gravi infortuni. Resta fuori solo Frattesi, che però ha un obiettivo preciso
- 08:42 CdS - Taremi ha trovato casa? Vicino il trasferimento in Premier League: ecco dove
- 08:28 GdS - Lookman-Inter: situazione di stallo. Ma i nerazzurri sono convinti del rilancio
- 08:14 GdS - Inter-Leoni: il dossier si è riaperto! E lui a Milano andrebbe di corsa. La corda tra Milano e Parma...
- 08:00 Tchatchoua sempre più verso la Premier League: il Nottingham Forest mette le mani sul camerunese
- 00:29 Nuovi contatti con l'Inter per Esposito, il Parma vuole chiudere subito. Ultimo tentativo del Cagliari?
- 00:24 Ancora Lukaku: "Io e Conte abbiamo la stessa mentalità, abbiamo sempre funzionato. Scudetto? Si riparte da zero"
- 00:14 Lukaku: "La finale di Istanbul? L'ho vissuta male per un anno. Io e l'Inter, la verità è un'altra storia. Non parlo perché..."
- 00:00 Appiano Gentile sola andata, grazie
- 23:50 Corporate Hospitality, l'Inter ed Edil San Felice continuano la loro collaborazione
- 23:40 Thuram compie 28 anni, anche Mehdi Taremi si unisce al coro degli auguri per il francese
- 23:30 Sky - Lookman, il mistero si infittisce: il giocatore in questo momento è lontano dall'Italia
- 23:08 Preliminari Champions League, sorride la Stella Rossa di Arnautovic. Cade il Fenerbahçe
- 22:55 L'ex nerazzurro Faraoni ancora senza squadra: "Aperto a tutto, ma priorità resta la Serie A"
- 22:41 Lotta Scudetto, la griglia di Marcolin: "Napoli davanti, Inter da valutare. Poi Juve, occhio al Milan"
- 22:26 Abodi: "Italia-Israele si deve giocare. Il loro è un Paese aggredito, a differenza della Russia"
- 22:12 Zalewski impacchetta il regalo di compleanno per Thuram: la vittoria nella partitella
- 21:58 Vicenda Lookman, l'opinione di Lo Monaco: "Se l'Inter aumenta la parte fissa, lo prende"
- 21:44 De Chirico: "Sala pessimo manager. Se Inter e Milan avessero avuto la forza, avrebbero già il loro stadio"
- 21:29 UFFICIALE - Vagiannidis è un nuovo giocatore dello Sporting: le cifre dell'affare. Maxi clausola per l'ex Inter
- 21:20 Problemi per il rinnovo con il Saint-Etienne, l'Inter resta in agguato per il talentuoso Paul Eymard
- 21:15 Preliminari Champions, colpo Bruges a Salisburgo: Aleksandar Stankovic in campo per 20 minuti
- 21:00 Prima vittoria per l'Inter Under 23 in amichevole: Albinoleffe superato 2-1, decisivo Zuberek
- 20:47 UFFICIALE - Cuadrado, nuova avventura col Pisa: "Benvenuto sotto la Torre"
- 20:33 Laporta: "Da Barça e PSG il miglior calcio dell'anno. Peccato non averle viste contro in Champions"