A 34 anni per Denis Alibec è tempo di bilanci. L'attaccante, oggi in forza allo Steaua Bucarest, nel corso di un'intervista rilasciata a eAD ha ammesso che tra i suoi rimpianti c'è il fatto di aver lasciato l'Italia dopo le giovanili in evidente crescita con la maglia dell'Inter: "Rimpianti ne ho più di uno. Ultimamente ho un grande rimpianto per l'Europeo, perché mi sono operato poco prima. Ero titolare prima dell'operazione, dopodiché ho giocato pochissimo e questo mi ha segnato. Mi sarebbe piaciuto giocare di più e aiutare di più la mia squadra. Lasciare l'Italia è sicuramente il mio più grande rimpianto. È stato un grosso errore. Ero molto stimato, ero il miglior giovane della Primavera in quel momento e ho scelto di andare in Belgio (al Mechelen in prestito nel 2011, ndr), cosa che mi ha fatto molto male. Dopodiché, il periodo all'FCSB è stato il secondo treno della mia carriera in cui ho potuto crescere molto. Ero estremamente bravo, dico, in quel periodo. Ma è successo quello che è successo e ho ricominciato da zero", ha detto Alibec.