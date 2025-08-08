Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il difensore del Manchester City John Stones ha parlato anche della finale di Champions League di due anni fa conquistata dai citizenz. Molto spesso i tifosi hanno detto che senza di lui la squadra non avrebbe vinto quella finale contro l'Inter: "Me lo ripetono spesso, io ho fatto solo il mio. Molti credevano fosse facile, ma l’Inter era ed è una superpotenza, come ha dimostrato tornando in finale quest’anno. A Istanbul costruttore di gioco? Sì, Pep mi chiede quel lavoro, tanto filtro e anche il ricamo. Comunque, chi pensa che Guardiola sia solo interessato alle tattiche sbaglia di grosso".