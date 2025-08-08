Continua a tenere banco il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del PSG e chiede una cifra maggiore a quella offerta. I parigini hanno preso Chevalier del Lille e secondo quanto riferisce SportMediaset il Manchester City sarebbe pronto all’assalto, sin da subito. I citizens potrebbero mettere sul piatto 25-30 milioni di euro. Alla finestra resta un'altra big del calcio europeo, il Bayern Monaco.