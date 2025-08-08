Nuova Inter, vecchio Calhanoglu: questo è quello che si augurano i tifosi dell'Inter, Chivu e lo stesso centrocampista turco. Dopo le turbolenze estive, l'ex Milan dovrà in qualche modo riconquistare la fiducia di un ambiente che l'ha sempre coccolato, spesso innalzandolo a beniamino. Si riparte oggi da Montecarlo, dopo la sgambata in famiglia con l'Under-23 di Vecchi.

"Calha potrebbe presto abituarsi a giocare in una cerniera a due, in cui bisognerà correre e sudare per sostenere quell’ipotetico albero di Natale davanti: già adesso ad Appiano si lavora pensando a un ingresso pesante in attacco - spiega la Gazzetta dello Sport -. Che si tratti dell’agognato Lookman o di un altro big offensivo, gli equilibri complessivi sono destinati a cambiare. Poi, alla bisogna, Hakan potrebbe pure avanzare all’altezza dei trequartisti, perché proprio lì, nello spazio affollato e fluido alle spalle di Lautaro, si gioca la rivoluzione di Chivu".

Le sirene turche si sono rivelate fuochi di paglia: prima il Galatasaray, poi il Fenerbaçe hanno deluso chi pensava a un affondo serio per portare Hakan nel suo Paese. "Hakan forse ci andrà tra un anno appena ma, già dal momento in cui ha rimesso piede a Milano, si è risintonizzato solo sul nerazzurro. È bastata una foto sorridente con Lautaro da dare in pasto ai social, seguita da chiacchierata franca con i dirigenti e, soprattutto, da faccia a faccia con Chivu: gentile ma determinato, è il tecnico romeno a dettare la linea", spiega la rosea.

