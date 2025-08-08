Ademola Lookman è rimasto irreperibile per il quarto giorno consecutivo. Come conferma la Gazzetta dello Sport, anche ieri l'attaccante nigeriano non si è presentato a Zingonia e ha scelto di farlo senza giustificazione.

Insomma, Lookman insiste sulla linea dura: la certezza è che ha lasciato la sua casa di Bergamo e, quasi sicuramente, si trova all'estero. Ma non resterà impunito: "L’Atalanta, al momento, preferisce mantenere un profilo basso. Ma le azioni sanzionatorie verranno attivate a tempo debito. Multa e trattenuta sullo stipendio di agosto saranno applicate quando il club lo riterrà opportuno, idealmente alla fine di agosto con la rendicontazione del mese", assicura la rosea.