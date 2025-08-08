Giuliano Giannichedda analizza per Tuttomercatoweb.com la situazione delle squadre (teoricamente) di alta classifica nella prossima Serie A. "Hanno cambiato quasi tutte. Lascio davanti il Napoli, che si è rinforzata con giocatori molto forti", dice.

"Il Milan ha cambiato, Allegri è una garanzia ma non sappiamo che direzione hanno preso, così la Juventus - dice ancora Giannichedda -. L'Inter ha la stessa ossatura ma non sapremo cosa farà Chivu. La Roma può diventare pericolosa, perché Gasperini è ottimo e stanno facendo le cose giuste a livello dirigenziale".