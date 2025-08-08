La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo ha emesso un comunicato con le sanzioni riguardanti le ultime gare delle competizoni europee, tra cui Inter-Barcellona e Paris Saint-Germain-Inter.

I nerazzurri sono stati sanzionati per 22mila euro per blocco del passaggo pubblico e 11.500 euro per utilizzo di luci e fuochi artificiali da parte dei propri tifosi. Nella stessa gara, 5.250 euro per lancio di oggetti e 2.500 euro per luci e fuochi artificiali ai danni del Barcellona.

Ma soprattutto, nella stessa partita, quattro tesserati del Barcellona sono stati sanzionati: Hansi Flick e il suo vice Marcus Song entrambi con 20mila euro e una giornata di squalifica a testa per aver violato le regole base di condotta decente (art. 11); Robert Lewandowski e Lamine Yamal con una sanzione di 5mila euro per non aver rispettato le istruzioni sull'antidoping, non essendosi recati immediatamente alla stazione dei controlli.

In PSG-Inter, invece, diverse sanzioni per i parigini: invasione di campo, luci e fuochi d'artificio (100mila euro di multa), lancio di oggetti (30mila euro), messaggi non conformi a un evento sportivo, condotta che getta discrerito sull'Uefa e il calcio (10mila euro) e atti per danneggiare lo stadio o le installazioni (8mila euro).