Ademola Lookman e l'Inter sono fermi, ma l'Atalanta sta facendo le sue valutazioni del caso. Il nigeriano per il quarto giorno consecutivo non si è presentato a Zingonia e non si è ancora fatto vivo con il suo club, neanche per presentare un certificato medico. Ovviamente, non sarà tra i convocati di Ivan Juric per il test di domani a Colonia. Per adesso, come riporta il Corriere di Bergamo, la società orobica non ha preso provvedimenti ma non è escluso che decida di farsi valere come previsto dai regolamenti dell'accordo collettivo di Serie A (sospensione della retribuzione). Per adesso si limita ad attendere che l'attaccante torni, onde evitare di alimentare un clima di tensione e nell'attesa di un rilancio da parte dell'Inter o che si faccia avanti un altro pretendente dall'estero (l'Arsenal potrebbe offrire 51 milioni di euro).

Da Milano però è tutto fermo perché Beppe Marotta è in attesa di un segnale dall'Atalanta. L'AD Luca Percassi però ha fatto capire che si prenderà tutto il tempo necessario per valutare modalità e tempistiche e con il weekend alle porte è altamente probabile che tutto venga rimandato alla prossima settimana.