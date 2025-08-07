Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato del caso Lookman ai microfoni di Sky Sport. "Lookman? Mi dispiace come situazione. Abbiamo vissuto momenti belli, si corre il rischio alla fine di ricordare questi giocatori solo per l'ultimo episodio", le sue parole.

"Ci sono stati tanti episodi meravigliosi, ora si pensa solo a quello finale. Mi dispiace per il ragazzo e per la società. Spero solo che si risolva tutto per tutte le parti", ha poi aggiunto.