Sebastiano Esposito al Parma? Probabile, ma non ancora certo. Il blitz di ieri mattina sembra aver indirizzato il futuro dell'attaccante di Castellammare di Stabia, dopo che Inter e Cagliari non avevano trovato l'accordo sulla cifra e sulle condizioni. Intesa invece che sarebbe stata trovata con i ducali, sulla base di 4 milioni e il 50% di una futura rivendita. Ma la partita, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, non è chiusa, perché non c'è ancora totale intesa con la società gialloblu, che non stava valutando Esposito fino a poche ore prima quando il classe 2002 le è stato offerto.

E il Cagliari? In serata i sardi si sono rifatti vivi provando a rimontare il terreno, nella speranza che non fosse ormai troppo tardi. Quanto basta a tenere ancora vivo questo trasferimento, in cui l'unica certezza è che Seba vestirà una maglia diversa rispetto a quella nerazzurra.