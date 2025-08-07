Il Flamengo non demorde nonostante l'evidenza dei fatti. Snobbato da Lucas Beltran, il Rubro-Negro ha presentato una nuova offerta da 3,5 milioni di euro a stagione per l'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi. Il giocatore era stato anche nel mirino del Botafogo nelle ultime settimane, ma l'accordo è saltato. Non rientra più nei piani della squadra italiana e la sua cessione è inevitabile.

La nuova proposta, secondo quanto riportato da UOL, è stata recapitata nelle ultime ore. Tuttavia, nonostante la buona offerta economica del Flamengo, il giocatore ha nuovamente rifiutato, chiarendo di voler rimanere in Europa e mantenendo così inalterata la propria volontà iniziale. Il centravanti iraniano ha anche espresso il desiderio di rimanere in Italia, dove è legato all'Inter, o di intraprendere una carriera nel calcio inglese.

Lo staff tecnico del Flamengo vedeva in Taremi il 'piano B' ideale dopo il fallito affare Beltran. Esperto, in forma fisica e con fiuto del gol, il centravanti corrispondeva al profilo del giocatore che l'allenatore Filipe Luis stava cercando. Con la chiusura di questa nuova porta, la pressione sul reparto calcistico dei rossoneri aumenta. Il consiglio di amministrazione sta ora correndo contro il tempo per trovare un'alternativa valida prima della fine del mercato, per colmare un'evidente lacuna nella rosa.