Guai ai vinti. Questo il messaggio che le candidature al Pallone d'Oro 2025 mandano, secondo il Corriere della Sera. Sorprende in tal senso la lista dei cinque allenatori chiamati in causa: Luis Enrique, campione d'Euoropa con il PSG e autore del Triplete, Arne Slot, che ha vinto la Premier League con il Liverpool, il sopravvalutato Hansi Flick, campione in Liga con il Barcellona (ma eliminato dall'Inter in Champions League anche per colpe sue) e i due italiani Antonio Conte (Scudetto con il Napoli) ed Enzo Maresca (Conference League e Mondiale per Club con il Chelsea).

Spicca l'assenza di Simone Inzaghi, che pure è arrivato alla seconda finale di Champions in tre anni, così come non c'è l'Inter nella top 5 delle squadre candidate. Lautaro Martinez e inzaghsono tra i primi 30 giocatori, ma è dura pronosticarli tra i primi 10.