Alfonso Morrone, presidente ADICOSP, ai microfoni di TMW Radio ha commentato la scelta nerazzurra di fare la seconda squadra. Di seguito le sue parole: "Ha fatto scelte più coerenti rispetto al Milan, affidandosi a professionisti che conoscono la Serie C. Però resto critico sul progetto delle seconde squadre. Dovevano servire a valorizzare il talento italiano, ma spesso vengono utilizzate per far giocare stranieri o calciatori esperti. Così si snatura il progetto.

Sezione: Inter U23 / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 23:45
Autore: Niccolò Anfosso
