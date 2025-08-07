Stando alle ultime indiscrezioni di The Sun, l'Arsenal avrebbe riacceso il proprio interesse per Ademola Lookman, obiettivo primario dell'Inter, mentre continua a cercare rinforzi esperti per la propria linea d'attacco. Lookman ha segnato 20 gol tra Serie A e Champions League la scorsa stagione, affermandosi come uno degli attaccanti più produttivi d'Europa. Nonostante compirà 28 anni a ottobre, l'Arsenal non si lascia scoraggiare dalla sua età. Ha già trovato un accordo per Viktor Gyökeres (27) e mantiene un forte interesse per Eberechi Eze del Crystal Palace, anche lui 27enne. Con talenti dell'Hale End come Ethan Nwaneri e Max Dowman che stanno emergendo, Mikel Arteta e Andrea Berta sembrano concentrarsi sull'ingaggio di attaccanti collaudati e già pronti per completare il loro nucleo di giovani. Lookman, che può giocare sia a sinistra che al centro, si adatta perfettamente a questo ruolo.

Tuttavia, un trasferimento potrebbe dipendere dalle partenze. Leandro Trossard, ora trentenne, potrebbe essere il giocatore da sacrificare per fare spazio, sia finanziariamente che tatticamente, all'arrivo di Lookman. Sebbene il belga abbia dato il proprio contributo in modo significativo sin dal suo arrivo dal Brighton, l'interesse dell'Arsenal per un esterno sinistro più esplosivo e costante suggerisce che un miglioramento sia in fase di valutazione.

Scambiare Lookman con Trossard contrasterebbe le preoccupazioni legate all'età di Lookman, dato che ha tre anni in meno. Lookman possiede anche una maggiore velocità e una maggiore abilità nell'uno contro uno, caratteristiche che l'Arsenal desidera. Rodrygo rimane un'altra opzione, più giovane, ma ci sono alcune preoccupazioni legate alla sua età.

Secondo quanto emerge l'Atalanta starebbe aspettando 45 milioni di sterline e, sebbene questa cifra possa sembrare elevata, la dirigenza dei Gunners valuterà in base alle qualità e alla versatilità tattica del 27enne. Tuttavia, dato il desiderio del giocatore di andarsene, sembra che ci sia la possibilità di concludere l'affare a una cifra inferiore, anche se l'Arsenal si troverebbe in competizione con diversi club per il suo acquisto. Se i Gunners dovessero fare una mossa ufficiale, ciò sottolineerebbe la loro intenzione di aggiungere immediatamente qualità e profondità in vista di una stagione dalle grandi aspettative.