Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di Rai 2, soffermandosi sulla tematica degli stadi, ma non solo. Focus anche sui provvedimenti per chi aggredisce gli arbitri: "Abbiamo istituito la struttura commissariale per gli stadi, misura aspettata da anni e auspicata da molti, per rispondere alle esigenze di avere stadi adeguati per Euro 2032. E non solo, prevedendo, per altri versi, sanzioni gravissime per chi manca di rispetto e aggredisce gli arbitri e le altre figure tecniche, fondamentali, chiamate a garantire il corretto svolgimento delle competizioni”, le parole raccolte da TMW.