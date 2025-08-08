Parere molto duro quello di Walter Baseggio, ex centrocampista dell'Anderlecht e della nazionale belga, che, intervistato da Tuttosport, boccia l'acquisto di Jashari da parte del Milan.

Al Milan dove lo vede?

"I rossoneri a centrocampo hanno tanta qualità. Modric giocherà, non è uno da una partita su tre. Poi c'è Ricci, un nazionale italiano, un giocatore forte, che sarà molto importante per i rossoneri. E non dimentichiamo Loftus-Cheek e Fofana, cioè centrocampisti di tutto rispetto. Ogni decisione spetterà ovviamente ad Allegri, se però spendi quasi 40 milioni per un ragazzo, è per farlo giocare. Ma per me, a oggi, Jashari non può essere titolare del Milan visti gli altri centrocampisti presenti in rosa".

Quindi come si sarebbe comportato lei?

"Il Milan ha dato in prestito alla Spezia il giovane Christian Comotto. Fossi stato nei rossoneri, lo avrei tenuto. Mi sembra un ragazzo con tanta qualità. E non avrei preso Jashari, soprattutto a quasi 40 milioni. Il Bruges ha ceduto De Cuyper al Brighton per circa 20 milioni. Lui ha fatto bene per tre anni di fila, non solo per gli ultimi sei mesi come lo svizzero".

Il Milan avrà visto in Jashari qualità importanti.

"Sulla cifra di acquisto avrà inciso l'età del giocatore e la sua tecnica, oltre alla Champions League disputata dal Bruges nell'ultima stagione, di questo ne sono più che sicuro. Il Bruges non ha vinto il campionato nazionale, ma avendo disputato un'ottima campagna europea, i suoi calciatori si sono fatti notare dalle grandi squadre. Quindi anche il playoff con l'Atalanta può essere stato determinante. Io continuo a pensare che Jashari possa fare la fine De Ketelaere. Poi certo, spero di sbagliarmi. E capisco pure come in pratica non sia possibile girarlo subito in prestito. Mi faccia aggiungere che io tifo Napoli, ma sarei felicissimo se una squadra italiana vincesse una coppa in Europa. Per il Milan quest'anno non sarà possibile visto che disputeranno solo la A, ma auguro il meglio ai rossoneri".

È più forte Jashari o il suo sostituto Aleksandar Stankovic?

"Sono calciatori con caratteristiche differenti, non si può fare un paragone anche perché Stankovic deve ancora dimostrare. Al momento la qualità di Jashari è maggiore. Il punto resta sempre quanto sia stato pagato lo svizzero dal Milan".