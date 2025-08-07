Fabio Bazzani parla a Tuttomercatoweb.com di quella che potrebbe essere la stagione dell'Inter. "Le variabili ci sono. Le scorie della Champions persa, i problemi del Mondiale per Club. Vedremo che impatto avrà Chivu. La squadra qualitativamente è forte, se aggiungi Lookman trovi imprevidibilità, che è mancata lo scorso anno. Il Napoli ha aumentato il livello tecnico e la consapevolezza. Sarà un testa a testa. L'Inter deve trovare entusiasmo subito, perché se inciampa potrebbe farsi infastidire da certe scorie dello scorso anno".

"Se prendi Lookman, devi necessariamente far coesistere Lautaro, Lookman e Thuram, chiedendo più sacrifici ai centrocampisti - prosegue Bazzani -. L'Inter ha sempre fatto bene giocando di manovra ma aveva pochi giocatori da uno contro uno. Mettere nel traffico Calhanoglu perderebbe di efficacia".