Dopo la sgambata in famiglia con l'Under-23, stasera (ore 20 a Montecarlo) l'Inter di Chivu inizia a fare sul serio a 17 giorni dall'esordio in campionato contro il Torino. Assenti Frattesi, Bisseck, Martinez, Zielinski e Palacios.

Secondo Tuttosport, Chivu è intenzionato a ripartire dal 3-5-2, ancora con Asllani in cabina di regia e la Thu-La in attacco. Nella ripresa, possibile passaggio al 3-4-2-1 con diversi cambi programmati.

Monaco (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun. 
Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. 
Arbitro: Vernice (Francia). 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 08 agosto 2025 alle 10:48 / Fonte: Tuttosport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
