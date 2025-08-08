Nessuna novità sul fronte Lookman. Come conferma Tuttosport, il giocatore vuole andare via, ma l'Atalanta non considera congrua la proposta dell'Inter. Situazione di stallo.

"Lato Inter emerge come la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, Marotta - all’estero fino a domenica - non avrebbe un piano "B" ben definito anche in considerazione dei discorsi aperti con Lookman ma da Bergamo, sul tema, non rimbalza nessuna fretta di accelerare i tempi. D'altro canto, l'amministratore delegato Luca Percassi è stato chiaro: Lookman non è incedibile ma tempi, valori, modalità di cessione e società con cui chiudere li decide solo e soltanto l'Atalanta".

Nel frattempo, occhio alle sirene inglesi. "Ad ingarbugliare ancora di più la matassa c’è anche l’ultima indiscrezione rilanciata dal Sun che racconta di come l’Arsenal starebbe nuovamente pensando all’ingaggio del nigeriano per potenziare il suo attacco. Più passa il tempo e maggiori sono le possibilità che il numero di pretendenti aumenti. La luce in fondo al tunnel sembra ancora tutt’altro che vicina", si legge.