L'Inter inizia a smaltire gli esuberi. Seba Esposito è vicino al Parma, ma anche Mehdi Taremi sembra ormai sulla via dell'addio a Milano.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante iraniano, ormai ai margini del progetto nerazzurro, è vicino al trasferimento in Premier League con destinazione Leeds United, il club che in questo momento pare aver superato tutto il resto della concorrenza (West Ham, Fulham e Nottingham Forest).

"In ogni caso l’Inter andrebbe a guadagnare, visto l’arrivo della punta - che ha già messo da parte le proposte di Botafogo e Flamengo - a parametro zero un anno fa. Il gradimento di Taremi è rivolto solo all’Europa", si legge.