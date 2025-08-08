Palla all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, adesso tocca ai nerazzurri sciogliere il nodo sulla destinazione di Seba Esposito: Parma o Cagliari? I ducali sembravano aver operato il sorpasso decisivo l'altro ieri, ma poi è arrivata la rimonta sarda a rimescolare le carte.

"Il Cagliari sul giocatore si è mosso presto, anche se poi ha virato sul turco Semih Kiliçsoy arrivato in prestito dal Besiktas. Ma i sardi la presa non l’hanno mai mollata su Esposito, anche se la formula preferita sarebbe stata a inizio mercato quella del prestito con diritto od obbligo di riscatto - si legge -. Incastro non semplice perché il calciatore entra in scadenza di contratto in questo campionato. Quando la quadra sembrava trovata ecco il rilancio del Parma, pronto a offrire una cifra intorno ai 4-5 milioni più un’alta percentuale sulla rivendita (50%). Sembrava tutto fatto, ma la volontà del calciatore, che per ora preferirebbe la destinazione Sardegna, ha modificato un’altra volta le carte in tavola. L’offerta dei sardi sarebbe leggermente più bassa, sia per milioni che per percentuale, rispetto a quella proposta dal Parma, con il club di Tommaso Giulini che avrebbe pronto per Esposito un contratto di 5 anni".

Palla all'Inter, appunto.

