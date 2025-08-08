Con un comunicato pubblicato questa mattina sul proprio sito web, il Monaco ha fornito i consigli per i tifosi che andranno questa sera allo stadio ad assistere l'amichevole tra il Monaco e l'Inter. Di seguito tutti i consigli:

Consigliamo vivamente di:

- Arrivare il prima possibile nel Principato, poiché il traffico nei pressi dello stadio può essere intenso e, per assicurarti di trovare un parcheggio, passare i numerosi controlli di sicurezza senza rischiare di perdere l’inizio della partita. Ti ricordiamo che i cancelli per il pubblico aprono 2 ore prima del calcio d’inizio!

- Consultare in tempo reale l’occupazione dei parcheggi del Principato per poterti dirigere direttamente verso quelli non completi: https://www.parkings.mc oppure scaricando l’app YOUR MONACO. Ti consigliamo di parcheggiare nel nuovo parcheggio Les Salines, situato accanto al Giardino Esotico, per poter lasciare rapidamente il Principato alla fine della partita.

- Prendere il treno, sapendo che la stazione di Monaco si trova a 15 minuti a piedi dallo Stadio Louis-II.

