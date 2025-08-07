Scatti, ripetute e cambi di direzione. Sono le chiavi identitarie della preparazione atletica che l'Inter sta sviluppando in questi giorni in vista dell'esordio in campionato, distante poco più di due settimane. Il Biscione ha pubblicato le foto dell'allenamento, che ritraggono un Calhanoglu sorridente e altri calciatori impegnati nelle fatiche.