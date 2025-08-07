Sarà l'Atalanta di Giovanni Bosi a giocarsi la finale del 'Torneo Memorial Mamma e Papà Cairo' contro la vincente di Milan-Juventus. I bergamaschi hanno superato ai calci di rigore l'Inter di Benny Carbone al Moccagatta di Alessandria, dopo il pareggio (1-1) nei 90 minuti regolamentari.

Dopo una prima fase con poche emozaioni o note di cronaca, quasi dal nulla arriva il super gol di Tommaso Della Mora che alla mezz'ora scaraventa dalla lunga distanza il pallone nell'angolino alla sinistra di Edoardo Zanchi. La reazione orobica non tarda ad arrivare e Alain Taho è bravissimo sul colpo di testa di Nicolò Baldo e attento su Marco Leandri dalla distanza.

A inizio ripresa arriva il pareggio: controllo e tiro di Samir Mouisse nel cuore dell'area e pallone nell'angolo opposto. L'Inter reagisce con un colpo di testa di Aymen Zouin che si perde alto sopra la traversa. Poco dopo Taho è reattivo sullo stop e tiro di Niccolò Gariani che non riesce ad angolare come vorrebbe.

Al minuto 67 episodio chiave: Alessandro Rinaldi trattiene un imprendibile Zouin appena prima dell'ingresso in area e l'arbitro estrae un severo cartellino rosso. Lo stesso Zouin calcia troppo centralmente sugli sviluppi del calcio di punizione assegnato. Al 78' è Davide Sorino che ci prova col mancino dalla distanza, ma non inquadra la porta.

Nel complesso l'Inter, pur mantenendo la superiorità territoriale, non riesce a far valere concretamente l'uomo in più anche grazie alla buona fase difensiva dell'Atalanta. Che, paradossalmente, sfiora il gol vittoria con Giuseppe Mungari, messo davanti a Taho da un errore difensivo ma incapace di centrare la porta. L'ultima opportunità è per Anas El Mahboubi, che per poco non trova Zanchi impreparato.

Si va dunque ai rigori e dal dischetto segnano davvero tutti e bisogna aspettare il quindicesimo rigore, quello di Sorino (traversa) per vedere un errore. Manuel Belli non spreca il match-point e l'Atalanta si guadagna la finale del torneo.