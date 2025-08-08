Se la strategia di mercato dell'Inter da qui alla fine dell'attuale finestra prevede l'arrivo di Ademola Lookman e, si spera, Giovanni Leoni mentre parallelamente dovrebbero salutare Mehdi Taremi, Kristjan Asllani e Tomas Palacios, c'è la lontana possibilità che possa salutare un altro giocatore del pacchetto difensivo. Il focus in questo caso è sul centro destra della difesa a tre, quella occupata a turno da Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Nessuno dei due è ufficialmente sul mercato, ma per entrambi, in caso di offerta soddisfacente, verrebbero fatte le dovute valutazioni.
BISTECCONE - Il tedesco, per età e costi, è chiaramente il giocatore più ricercato, soprattutto in Premier League dove il Crystal Palace si è già fatto avanti con una proposta da oltre 30 milioni di euro, cifra giudicata bassa dalla dirigenza di Viale della Liberazione che per lui ne chiede almeno 40, visti anche i costi che girano oltre Manica. Il centrale nativo di Colonia ha espresso suoi social il suo parere sulle voci di mercato che lo vorrebbero attratto dal calcio inglese: "Dicano quello che vogliono dire", ma ad oggi è impossibile prevedere se nei prossimi giorni arriverà una proposta soddisfacente anche per lui. Va aggiunto che a 25 anni Bisseck va considerato ormai un giocatore pronto e nell'ultima stagione si è saputo esprimere bene, anche se di lui si ricordano soprattutto gli episodi negativi. Inoltre, con un'Inter che sotto la gestione di Cristian Chivu mira a giocare molto alta e a pressare i difensori avversari, la velocità e l'esplosività del tedesco potrebbero essere molto utili. Senza dimenticare i 196 centimetri che lo rendono insuperabile nel gioco aereo. Non è una coincidenza se un profilo del genere piaccia ai club di Premier League.
BENJI L'INTERISTA - Dopo una prima stagione molto positiva, quella del 20esimo Scudetto, in cui ha fatto valere il suo curriculum vitae, la seconda è stata al di sotto delle aspettative e si è conclusa con il forfait al Mondiale per Club e una fastidiosa foto pubblicata sui social al termine di una partita di padel. Un epilogo talmente indigesto che probabilmente lo ha visto tra i bersagli dello sfogo di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione contro il Fluminense. L'ex Bayern Monaco oggi non gode di grande popolarità presso i tifosi interisti, che di lui ricordano soprattutto l'importante investimento effettuato dal club in tempi di vacche magre, non totalmente ripagato sul rettangolo di gioco dove spesso ha marcato visita a causa di infortuni di varia natura (assenza di cui paradossalmente ha approfittato Bisseck). Tornando ai costi, i quasi 13 milioni di peso a bilancio rappresenterebbero anche un incentivo per il club a valutare eventuali offerte. Il problema è che ad oggi non c'è nulla di concreto e legittimamente Pavard valuterebbe solo alternative di alto livello, in linea con la sua carriera. Non va taciuta per l'esperienza internazionale che lo accompagna, preziosa soprattutto nel pieno di un'opera di svecchiamento della rosa. Avere a disposizione giocatori che hanno vinto tanto è importante anche per Chivu e il francese da questo punto di vista è un top. Non a caso l'Inter stessa lo valuta 30 milioni di euro.
Entrambi i braccetti in rosa (ai quali va aggiunto il jolly Matteo Darmian) hanno le loro qualità e i loro difetti, in linea di massima per caratteristiche sono molto diversi ma sulla carta hanno tutto ciò che serve per essere utili anche alla nuova Inter allenata da Chivu. Poi, se arrivasse un'offerta che apre la scatola, la dirigenza virerebbe su un profilo che possa sostituire l'eventuale partente e ilo nome è stato individuato da tempo: Koni de Winter del Genoa, classe 2002, già esperto di campionato italiano e giudicato all'altezza del compito. Ma se nessuno tra Bisseck e Pavard gli facesse spazio, allora per il belga ci sarebbero scarse probabilità di vestirsi di nerazzurro.
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 19:42 Chelsea-Bayer Leverkusen, Nkunku tra i giocatori esclusi dalla sfida: è in attesa di lasciare i Blues
- 19:29 Carbone ribalta l'Inter, l'Inter ribalta il Milan: 3-2 e terzo posto al Trofeo 'Mamma e Papà Cairo'
- 19:28 Zazzaroni rassicura: "Lookman-Inter non è saltata, l'Arsenal non c'è. La Dea vuole 54 mln? Supposizioni"
- 19:15 LIVE - Monaco-Inter, le formazioni ufficiali: Sucic e Luis Henrique le novità rispetto all'11 'tradizionale'
- 19:04 Sky - Seba Esposito, telenovela finita? Accordo totale tra Parma e Inter
- 19:00 liveIl PRE PARTITA di MONACO-INTER e le ULTIMISSIME di CALCIOMERCATO
- 18:48 UFFICIALE - Nuova tappa per l'ex interista Francesco Bardi: è il nuovo portiere del Palermo
- 18:34 Giannichedda: "Per lo Scudetto lascio avanti il Napoli. Inter? Stessa ossatura, ma..."
- 18:20 Arzignano Valchiampo, Boffelli: "Per l'Inter U23 la C sarà una novità, è una categoria difficile"
- 18:06 Molto diversi, entrambi ancora utili: Bisseck e Pavard sul mercato, ma solo a certe cifre. E De Winter aspetta
- 17:53 Marca - Nico Paz, la clausola che mette il Real Madrid al centro delle decisioni (fino ad agosto 2027)
- 17:39 Parlato: "Inter U23? Potrà ambire alla zona alta, Vecchi è preparato. Settore giovanile nerazzurro il migliore in Italia"
- 17:25 Bookies - Futuro di Donnarumma, Inter quarta opzione: le quote
- 17:12 La Stampa - Novara-Inter U23, rinvio a lunedì a causa della... Vuelta
- 16:58 Flick squalificato, Yamal e Lewandowski multati (per aver infranto la condotta antidoping): tutte le sanzioni Uefa per Inter-Barça e PSG-Inter
- 16:45 Napoli, Lukaku: "Conte cerca sempre di stimolarmi, darei tutto per lui. L'obiettivo? Vincere"
- 16:30 M. Orlando: "Lookman? A Bergamo non scherzano. Ha fatto il fenomeno in questi anni, ma deve ringraziare l'Atalanta"
- 16:16 Repubblica - La porta in Serie A parla sempre meno italiano. L'Inter ha fiducia in Sommer
- 16:02 AIA, Zappi: "Gli 8 secondi per il portiere? Norma sponsorizzata da Collina"
- 15:47 Serie A Women’s Cup su Sky e in streaming su NOW: il comunicato della Federazione
- 15:34 Dal Brasile - Nuova proposta del Flamengo per Taremi: l'iraniano declina, vuole la Premier
- 15:20 Lookman offerto in Premier, l'Atalanta spera in un'asta. Ma il giocatore e l'Inter sono sereni. Entro Ferragosto...
- 15:05 Stavolta Inzaghi rinuncia alla Supercoppa araba: multa e squalifica per l'Al-Hilal
- 14:51 Inter Women, Vilhjalmsdottir festeggia 24 anni. Gli auguri nerazzurri: "Buon compleanno Karólína"
- 14:37 SM - Donnarumma, quale futuro? City pronto all'assalto, Bayern Monaco alla finestra
- 14:23 Moretto: "Per Bisseck sondaggi dalla Premier, ma Chivu lo vuole all'Inter. E salvo proposte irrinunciabili..."
- 14:09 Corsera - Pallone d'Oro, dalle candidature arriva un messaggio: guai ai vinti
- 13:55 Nuova avventura per l'ex nerazzurro Ljajic, firma per l'FK Sarajevo: "I trofei non si annunciano, si conquistano"
- 13:40 Gourvennec: "Auguro a David di fare come Thuram. Ho allenato Marcus al Guingamp"
- 13:26 SM - Taremi, il Leeds è davanti al Fulham. Esposito al Cagliari: oggi l'incontro chiave, i dettagli
- 13:11 Monaco-Inter, i consigli del club monegasco per gli spostamenti e l'arrivo allo stadio
- 12:57 SI - Lookman (sempre in contatto con l'Inter) è in un resort tra Spagna e Portogallo. Nessun rilancio per ora
- 12:43 L'Unione Sarda - Esposito si riavvicina al Cagliari: ieri nuovo incontro tra Angelozzi e i vertici nerazzurri. La possibile formula
- 12:27 Gazzetta di Parma - Leoni, l'Inter non molla. Cuesta però punta su di lui
- 12:12 Manchester City, Stones torna sulla finale di Istanbul: "L'Inter era ed è una superpotenza"
- 12:00 Oggi MONACO-INTER, 5 ASSENTI: le PROBABILI SCELTE di CHIVU. Retroscena su NICO PAZ, LOOKMAN...
- 11:58 La Repubblica - Lookman, l'Inter studia il rilancio anti-Arsenal. Per Esposito 5 milioni dal Cagliari
- 11:44 UFFICIALE - Inter U23, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: ecco Fiordilino
- 11:30 L'Inter è in viaggio verso il Principato di Monaco: il post-social della partenza nerazzurra
- 11:16 Corriere di Bergamo - Lookman, l'Atalanta per ora attende. Ma non esclude provvedimenti. Marotta...
- 11:02 Monaco-Inter, diverse assenza tra i nerazzurri: ai tre fuori condizione si aggiungono Palacios e J. Martinez
- 10:48 TS - Monaco-Inter: Chivu riparte dal 3-5-2. Le probabili formazioni
- 10:34 TS - Tesoretto Inter per Leoni. E intanto per Acerbi spunta il Maiorca
- 10:20 TS - Lookman-Inter: decisiva la prossima settimana? Occhio all'Arsenal...
- 10:06 Baseggio: "Jashari? Al Milan può fare la fine di De Ketelaere! Oggi è superiore a Stankovic, ma per 40 milioni..."
- 09:52 Qui Torino - Arriva Simeone, ma si ferma Njie: niente Inter per lui
- 09:38 CdS - Esposito va al Cagliari: decisiva la sua volontà. Cifre e dettagli dell'affare
- 09:24 GdS - Lookman resta irreperibile: l'Atalanta lo sanzionerà a fine mese
- 09:10 GdS - Calhanoglu risintonizzato solo sul nerazzurro: la Turchia può attendere
- 08:56 GdS - Stasera test probante con il Monaco: le scelte di Chivu (aspettando Lookman)
- 08:42 GdS - Muro per Bisseck, a partire può essere Pavard: c'è uno scenario che non farebbe tremare l'Inter e coinvolgerebbe Leoni e Darmian
- 08:28 GdS - Esposito preferisce il Cagliari, ma il Parma offre di più all'Inter: la situazione
- 08:14 CdS - Che fine ha fatto Lookman? C'è un'ipotesi accreditata. Inter e Atalanta...
- 08:00 CdS - Non solo Lookman: l'Inter spinge per Leoni. Lui preferisce l'Italia, servono 35 milioni: il piano di Marotta
- 00:07 Dionisi: "Frattesi è puro e dà tutto in campo, vuole sempre giocare. L'ho sentito a gennaio e vi dico che..."
- 00:00 Basta un colpo per spostare gli equilibri
- 23:45 Morrone (ADICOSP): "Seconda squadra Inter? Scelte più coerenti rispetto al Milan"
- 23:30 Sky - Inter e Lookman non parlano con l'Atalanta, situazione di stallo: l'ipotesi di una contropartita per sbloccare l'affare
- 23:21 Gasperini: "Lookman? Mi dispiace per lui e per l'Atalanta. Vissuti tanti momenti belli insieme, spero si risolva tutto"
- 23:15 Cuadrado riparte dal Pisa: "Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in Italia"
- 23:00 Tagliabue (ex As Inter Femminile): "Professionismo arrivato troppo presto. Boom tesserate? Se non abbiamo strutture..."
- 22:45 Football Video Support non solo in Serie C: verrà introdotto anche nella Serie A Femminile
- 22:30 Romano: "L'Inter ha pensato a Nico Paz, da gennaio in poi la trattativa è diventata impossibile: ecco perché. Il Liverpool è su Leoni"
- 22:16 CdS - L’Arsenal su Lookman? Smentite le voci dall’Inghilterra
- 22:02 Bookies - Pellegrini si allontana dalla Roma: Juve favorita, Inter bancata a 7,50
- 21:48 Abodi: "Sanzioni gravissime per chi aggredisce arbitri e figure tecniche"
- 21:34 UOL - Nuova offerta del Flamengo per Taremi, che mantiene la sua posizione: Italia o Premier League
- 21:20 Scatti e allunghi, Lautaro e Thuram in modalità uno contro uno senza palla: il post-social nerazzurro
- 21:06 Monaco, Hütter: "Gap con il PSG troppo grande, ma con il mercato stiamo provando a colmarlo"
- 20:52 Bazzani: "Lookman porta imprevedibilità. Ma se devi mettere Calhanoglu nel traffico..."