L'ex nerazzurro Davide Faraoni è ancora senza squadra, ma non intende ovviamente mollare la presa, consapevole che ad agosto, soprattutto verso la fine del mercato, qualche possibilità interessante potrebbe aprirsi: "Il mio procuratore è al lavoro per trovare la soluzione migliore. Sono aperto a tutto, ma non nego che la mia priorità resta quella di giocare in Serie A", ha detto a Mediaset.