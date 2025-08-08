In un'intervista rilasciata a DAZN, il centravanti del Napoli Romelu Lukaku è tornato a parlare del suo rapporto con Antonio Conte, sin dai tempi dell'Inter: "Conte cerca sempre di stimolarmi a dare il meglio di me. Può essere duro ma anche gentile, dipende dal momento e questa è sempre stata la nostra forza. Noi siamo qui per lavorare e l'obiettivo è vincere. Io darei tutto per lui e per la squadra. Adesso inizia un altro campionato, ricominciamo da zero, vogliamo migliorare". Le parole riprese da TuttoNapoli.