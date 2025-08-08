Test probante oggi per l'Inter dopo 10 giorni di allenamenti durissimi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, quello di stasera a Montercarlo contro un Monaco nettamente più avanti nella preparazione sarà un banco di prova assolutamente credibile sia per il valore dell'avversario che per il momento in cui cade la partita.

Per i monegaschi il 16 sarà già debutto contro il Le Havre: "Normale che la condizione fisica sia superiore - si legge -. Oltre a gestire gambe ancora impallate dai carichi, l’Inter dovrà rinunciare a Frattesi che lavora a parte dopo l’operazione per l’ernia bilaterale. In dubbio, la presenza di Bisseck e Zielinski, anche loro reduci da infortunio e tornato in gruppo soltanto adesso. Per il resto, dalle 20 al Louis II praticamente tutto esaurito (diretta su Dazn), Chivu continuerà a mostrare quanto provato in laboratorio ad Appiano: sia il vecchio modulo tradizionale a due punte (saranno impiegate tutte, dalla ThuLa a Pio e Bonny) sia un unico centravanti con due trequartisti (aspettando Lookman, occhio alla posizione cangiante di Zalewski)".