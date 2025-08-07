Ademola Lookman alla fine andrà all'Inter? Opzione molto probabile per i bookmaker, che nonostante il primo rifiuto dell’Atalanta, vedono sempre il nigeriano vicino al trasferimento all’Inter. I betting analyst di Sisal infatti, vedono a 1,30 il passaggio di Lookman – entro il 1° settembre – alla corte di Cristian Chivu, una quota che conferma una possibilità molto concreta.

Tra le alternative, oltre a Nico Paz, proposto a 2,50, su Snai prende quota l’idea Nico Gonzalez, sempre in uscita dalla Juventus, offerto a 4, stessa quota del francese del Chelsea Christopher Nkunku. Più lontani invece due calciatori del Lipsia, Lois Openda, proposto a 6 e Antonio Nusa, dato in nerazzurro a 10 volte la posta.

Sezione: Focus / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 20:10 / Fonte: AgiproNews
Autore: Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print