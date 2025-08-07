Altro che pista abbandonata. Dopo il giudizio spericolato di qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport torna sui suoi passi e riaccosta Giovanni Leoni all'Inter. Una pista mai abbandonata dai nerazzurri, nonostante la priorità di mercato oggi sia Lookman.
La rosea parla di dossier riaperto per il giovane difensore del Parma. Tutti lo vogliono, Liverpool in primis, e quindi non sarà facile portarlo a Milano. L'Inter - secondo la Gazzetta - si era un po' defilata per via delle alte richieste del club ducale, ma il canale comunicativo non si è mai davvero interrotto e la trattativa per Seba Esposito è lì a confermarlo dopo l'ottimo esito della trattativa per Bonny.
"L’operazione è da 4 milioni per un giocatore che sarebbe andato via a zero l’anno prossimo, con annessa maxi-parte sulla futura rivendita, addirittura il 50% - conferma la rosea circa il possibile trasferimento di Esposito in Emilia -. Fosse anche solo per la tempistica, non esiste collegamento diretto tra Esposito e Leoni: uno non avvicina l’altro, però c’è feeling tra le due società e questo basta a nutrire la speranza nerazzurra. Del resto, sin dall’inizio l’Inter ha sognato di accoppiare il baby Leoni al ben più esperto 28enne Lookman".
E se De Winter può diventare un obiettivo concreto solo a patto che uno tra Pavard e Bisseck lasci Appiano, per Leoni il discorso è differente. La carta d'identità di De Vrij e di Acerbi induce a riflessioni sul futuro ma anche sul presente. E così il profilo di Leoni viene valutato a prescindere dalle uscite. "Leoni abita su un pianeta diverso e ciò vale anche per il Parma, che nelle ultime settimane ha cambiato i numeri sul tavolo perché immagina un’asta globale, magari con dentro il poderoso Liverpool: i 30-35 milioni non bastano più, servirebbe un 4 davanti e lì l’Inter non sale - si legge -. Ciò che è certo, però, è che questo centurione di 195 centimetri a Milano andrebbe di corsa per inseguire il Mondiale, di nuovo assieme al maestro Chivu. Lo stesso tecnico romeno vede in lui e Pio i perfetti ricostituenti per il nostro azzurro sbiadito. Insomma, la corda tra Milano e Parma potrebbe tendersi di nuovo, se all’Inter restassero risorse sufficienti dopo aver risolto la pratica sulla trequarti e se, contemporaneamente, a tempo debito, da Parma si abbassassero le pretese per venire incontro al gioiellino".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 08:56 GdS - Appiano: Chivu ritrova Bisseck e Zielinski dopo i due gravi infortuni. Resta fuori solo Frattesi, che però ha un obiettivo preciso
- 08:42 CdS - Taremi ha trovato casa? Vicino il trasferimento in Premier League: ecco dove
- 08:28 GdS - Lookman-Inter: situazione di stallo. Ma i nerazzurri sono convinti del rilancio
- 08:14 GdS - Inter-Leoni: il dossier si è riaperto! E lui a Milano andrebbe di corsa. La corda tra Milano e Parma...
- 08:00 Tchatchoua sempre più verso la Premier League: il Nottingham Forest mette le mani sul camerunese
- 00:29 Nuovi contatti con l'Inter per Esposito, il Parma vuole chiudere subito. Ultimo tentativo del Cagliari?
- 00:24 Ancora Lukaku: "Io e Conte abbiamo la stessa mentalità, abbiamo sempre funzionato. Scudetto? Si riparte da zero"
- 00:14 Lukaku: "La finale di Istanbul? L'ho vissuta male per un anno. Io e l'Inter, la verità è un'altra storia. Non parlo perché..."
- 00:00 Appiano Gentile sola andata, grazie
- 23:50 Corporate Hospitality, l'Inter ed Edil San Felice continuano la loro collaborazione
- 23:40 Thuram compie 28 anni, anche Mehdi Taremi si unisce al coro degli auguri per il francese
- 23:30 Sky - Lookman, il mistero si infittisce: il giocatore in questo momento è lontano dall'Italia
- 23:20 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 23:08 Preliminari Champions League, sorride la Stella Rossa di Arnautovic. Cade il Fenerbahçe
- 22:55 L'ex nerazzurro Faraoni ancora senza squadra: "Aperto a tutto, ma priorità resta la Serie A"
- 22:41 Lotta Scudetto, la griglia di Marcolin: "Napoli davanti, Inter da valutare. Poi Juve, occhio al Milan"
- 22:26 Abodi: "Italia-Israele si deve giocare. Il loro è un Paese aggredito, a differenza della Russia"
- 22:12 Zalewski impacchetta il regalo di compleanno per Thuram: la vittoria nella partitella
- 21:58 Vicenda Lookman, l'opinione di Lo Monaco: "Se l'Inter aumenta la parte fissa, lo prende"
- 21:44 De Chirico: "Sala pessimo manager. Se Inter e Milan avessero avuto la forza, avrebbero già il loro stadio"
- 21:29 UFFICIALE - Vagiannidis è un nuovo giocatore dello Sporting: le cifre dell'affare. Maxi clausola per l'ex Inter
- 21:20 Problemi per il rinnovo con il Saint-Etienne, l'Inter resta in agguato per il talentuoso Paul Eymard
- 21:15 Preliminari Champions, colpo Bruges a Salisburgo: Aleksandar Stankovic in campo per 20 minuti
- 21:00 Prima vittoria per l'Inter Under 23 in amichevole: Albinoleffe superato 2-1, decisivo Zuberek
- 20:47 UFFICIALE - Cuadrado, nuova avventura col Pisa: "Benvenuto sotto la Torre"
- 20:33 Laporta: "Da Barça e PSG il miglior calcio dell'anno. Peccato non averle viste contro in Champions"
- 20:18 UFFICIALE - Adesso c'è l'annuncio: Daniele Quieto è un nuovo giocatore del Latina
- 20:04 L'Assocalciatori ad Appiano incontra i calciatori dell'Inter: il comunicato
- 19:50 Sky - Bisseck e Zielinski recuperati: doppia seduta col gruppo. Ancora a parte Frattesi
- 19:36 De Winter, si fa sotto anche il Villarreal. Opzione prioritaria per gli spagnoli
- 19:23 Seduta in palestra per l'Inter: il video-social pubblicato dai canali nerazzurri
- 19:09 Aspettando il destino di Lookman, l'Atalanta vince in rimonta: 2-1 nell'amichevole col Monza
- 19:00 Rivivi la diretta! LOOKMAN scappato, INTER o ATALANTA: chi fa il PRIMO PASSO? SORPRESA ESPOSITO: cessione SBLOCCATA!
- 18:53 Daniele Quieto sbarca in Serie C, ma non con l'Inter Under 23: è arrivata la firma col Latina
- 18:38 Padova, Di Maggio: "Barella il mio idolo, ho preso la 23 in suo onore. Sogno di diventare come lui"
- 18:24 Caso Lookman, l'avv. La Francesca: "Articolo 17 una possibilità. La sua presa di posizione fa pensare..."
- 18:09 Damiani: "Lookman? Atalanta grande club, ci sono contratti da rispettare. Credo andrà all'Inter"
- 17:55 Allenamento e compleanno insieme, Calhanoglu celebra Thuram: "Happy birthday, I love you"
- 17:41 UFFICIALE - Finisce la telenovela Jashari: Ardon è finalmente un nuovo calciatore del Milan
- 17:25 Arnautovic non dimentica l'amico Thuram: "Buon compleanno fratello mio"
- 17:10 From UK - Arrivano conferme: Leeds pronto a puntare su Taremi
- 16:56 Il Messaggero - Inter può tornare alla carica per Rovella a fine mercato, se parte Calhanoglu
- 16:41 Zanetti: "Sfogo di Lautaro? Lo capisco perché ha grande senso di appartenenza. L’importante è...". Poi svela il no di Samuel
- 16:25 Vieri sicuro: "Lookman-Inter operazione che si farà". Poi fa il suo pronostico sui gol di Ademola a Milano
- 16:08 Dall'Inghilterra - Greenwood verso la permanenza al Marsiglia? L'Al Nassr tenta l'affondo ma i francesi...
- 15:53 Indagine: Inter dietro la Juve tra le più tifate in Italia. Napoletani e interisti i più 'caldi'
- 15:39 Agbonifo: "Orgoglioso di vestire questa maglia. Il campionato di Serie C sarà difficile, ma servirà a crescere"
- 15:25 Pagliuca: "Sommer resta titolare, ma Martinez avrà più occasioni. Scudetto, se l'Inter prende Lookman..."
- 15:11 Thuram compie 28 anni. Gli auguri dell'Inter: "Terza candelina in maglia nerazzurra e un percorso già ricco di traguardi"
- 14:58 Da Parma - L'accordo per Esposito non implica una prelazione per Leoni
- 14:44 Centotrentuno - Esposito, Cagliari penalizzato dalle condizioni proposte. L'Inter era già andata incontro sul prezzo
- 14:30 Dall'Iran - Taremi proposto al Leeds. Gli inglesi apprezzano l'ex Porto e c'è il sì dell'attaccante
- 14:10 De Bruyne: "Al Napoli c'è tanta qualità, si possono fare buone cose. Le basi sono ottime"
- 13:55 SM - Passo indietro del Cagliari per Sebastiano Esposito: ne approfitta il Parma. Affare in chiusura
- 13:40 SM - Lookman, l'Inter aspetta la valutazione dell'Atalanta. Previsto a breve contatto tra i due club
- 13:25 Sozza: "Ecco cosa ci porta l'announcement. Arbitrare il derby di Milano è un privilegio"
- 13:12 Daniel Quieto ad un passo dall'arrivederci all'Inter. Trasferimento in Serie C all'orizzonte per il 2005
- 12:56 Roma, Mancini: "Materazzi fonte d'ispirazione. E con Mourinho..."
- 12:42 Doveri: "Bove, da quella notte tifo Edo. Var? Ci fa andare a casa tutti più sereni"
- 12:29 Si ribalta lo scenario del futuro di Seba Esposito: l'attaccante vicinissimo alla chiusura col Parma. I dettagli
- 12:14 Zanetti: "Mi ha fatto più male perdere col City che col PSG: ecco perché. Ringrazio Inzaghi, Chivu perfetto per noi"
- 12:00 Via da BERGAMO, CHE FINE ha fatto LOOKMAN? INTER in ATTESA. No di ASLLANI al SASSUOLO, TAREMI...
- 11:45 GdS - Thuram chiamato al riscatto: 2025 deludente, la concorrenza ora è tanta
- 11:30 Foden: "La finale con tra Man City e Inter? Di quella partita ricordo un momento"
- 11:16 Zazzaroni: "Sei alternative a Lookman. Tutti sondati, ma Marotta non sviluppa discorsi: ecco perché"
- 11:02 CdS - Lookman diserta Zingonia: l'Atalanta potrebbe finalmente fare il prezzo
- 10:48 Palacios-Basilea, ci siamo: decise formula e cifre per il trasferimento del difensore argentino
- 10:34 Frattesi con un obiettivo: recuperare la condizione. Ecco come potrà essere utile nell'Inter di Chivu
- 10:20 Corriere Bergamo - Lookman, l'armadietto è ancora pieno. Nessun provvedimento dall'Atalanta, ma...
- 10:06 Matteo Materazzi: "Grazie a Inzaghi e a sua moglie. Con mio fratello recupero il tempo perduto. Ricordo che a Berlino..."