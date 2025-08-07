Juan Cuadrado riparte dalla neopromossa Pisa e lo fa con grande ambizione e voglia di continuare a giocare al massimo delle sue potenzialità: "Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo Paese che mi ha dato tanto. In realtà, non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha donato. Sono davvero grato. Mi sento benedetto e pieno di entusiasmo e forza per ciò che mi aspetta, e come sempre darò il meglio di me per il mio nuovo club, il Pisa", ha scritto su Instagram.