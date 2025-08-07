"Daremo la fascia al giocatore con più presenze. I capitani con me sono 7-8 e spero diventino anche 15 o 20". Il nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è stato chiaro: ad oggi il nuovo capitano sarebbe Stephan El Shaarawy, seguito da Bryan Cristante e da Lorenzo Pellegrini. La fascia ruoterà, quindi, ma non ci sarà più un unico capitano, come Pellegrini è ormai dal 2021. Ecco perché prende sempre più piede l'ipotesi di un suo addio in questa sessione di calciomercato, con la quota che, dopo le parole di Gasperini, si è dimezzata: vale infatti 2,50 su Planetwin365 la cessione entro il 1° settembre.

In Serie A, sono tante le squadre che puntano ad accaparrarsi il centrocampista della Roma, a cominciare dalla Juventus: il passaggio di Pellegrini ai bianconeri è in lavagna a 5 su Better, mentre si sale a 7,50 per il trasferimento al Napoli di Antonio Conte o all'Inter di Cristian Chivu. Chiude, a 8, un possibile approdo al Milan di Massimiliano Allegri.