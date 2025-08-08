Accostato a lungo all'Inter, alla fine il fantasista classe 2004 Nico Paz è rimasto al Como. L'edizione odierna di Marca spiega che il Real Madrid ha una clausola di recompra fino ad agosto 2027 da poter esercitare. Fino a quella data, qualsiasi accordo sul suo destino dovrà essere approvato dai Blancos. Che continuano a vederlo come un potenziale giocatore della prima squadra. Ma Xabi Alonso e la dirigenza del Real ritengono che un altro anno a Como possa farlo crescere ulteriormente.