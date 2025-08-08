Gioventù ed esperienza sono le chiavi per ben disimpegnarsi in Serie C. L'Inter sta seguendo questa strada e pochi minuti fa ha annunciato l'acquisto dell'ex centrocampista della Triestina Luca Fiordilino.

Il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato".