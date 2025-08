Sergi Gómez, ex giocatore di Siviglia ed Espanyol prodotto delle squadre giovanili del Barcellona, dove ha condiviso l'esperienza con l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, ha raccontato nel corso di un'intervista rilasciata al Post United un aneddoto alquanto singolare, e per certi versi un po' macabro, legato all'attaccante rosarino, riportato dal quotidiano La Vanguardia: "Un giorno mi ha invitato a fare una passeggiata nel parco vicino a La Masia. Quella volta si presentò con una fionda che si era costruito da solo con un pezzo di legno e un elastico che aveva comprato da un ferramenta. Mi disse: 'Vedi lassù?', puntando un piccione che però, giuro, non si vedeva".

Icardi caricò la fionda e colpì il malcapitato pennuto, che cadde a terra dopo un volo di una trentina di metri. Ma la cosa più incredibile, ricorda Gomez, avvenne dopo: "Quando tornammo al centro, lui pulì il piccione levandogli le piume, poi lo infilò dentro una gruccia di filo metallico, accese un fuoco, lo cucinò e lo mangiò davanti a me". Nonostante quel gesto a dir poco bizzarro, Gomez afferma di avere comunque uno splendido ricordo di Maurito e che quello fu uno degli episodi più divertenti della sua esperienza alla Masia.