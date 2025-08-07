Lookman è ancora fuori dall'Italia, non si registrano contatti tra l'entourage del giocatore e l'Atalanta nelle ultime ore, così come non si registra nessun contatto tra Inter e Atalanta.

Come riportato da Sky Sport è una situazione di stallo che prima o poi dovrà sbloccarsi. Al primo contatto tra i due club bisognerà capire quanto è alto il muro dell'Atalanta e quanto l'Inter è disposta a scavalcarlo. Finché non si parlano diventa difficile capire l'evolversi della situazione.

Non è da escludere un possibile inserimento di contropartite tecniche da parte dell'Inter per sbloccare l'affare e avvicinarsi alle richieste economiche della Dea.