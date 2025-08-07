L'Inter si è interessata a Nico Paz, ma da gennaio in poi il valore di mercato è schizzato verso l'alto e la trattativa è diventata impossibile. Come riportato da Fabrizio Romano, ad ottobre-novembre il talento argentino piaceva tanto alla dirigenza nerazzurra.

Il prezzo è poi aumentato a causa delle prestazioni stratosferiche, l'ultima parola ce l'ha sempre il Real Madrid che ha deciso di lasciarlo a Como per non perderlo di vista. Per prenderlo servirebbe un'offerta furi mercato.

Aggiornamenti anche su Leoni. Il difensore del Parma piace tanto al Liverpool, ma al momento non ci sono offerte e trattative. Sulle sue tracce restano anche Inter, Milan, Juve, ma nessuno è in trattativa avanzata. Il Parma spera ancora di tenerlo, se poi dovesse arrivare il Liverpool sarebbe difficile competere.