Non solo Ademola Lookman, la dirigenza dell'Inter lavora su più tavoli, specie quelli in uscita dove il traffico è un tantino congestionato. Al momento arrivano buone notizie dall'Inghilterra, dove il Leeds ha messo nel mirino Mehdi Taremi, giocatore per il quale è nata una trattativa tra il club di Premier League e l'Inter. Sull'ex Porto c'è anche l'interesse del Fulham, altro club di Premier per la felicità del giocatore classe '92 che ha rifiutato BotafogoFlamengo per restare in un top campionato come fa sapere Sport Mediaset.

Taremi non è l'unico in uscita e con lui c'è anche Kristjan Asllani: situazione della quale è stato informato il giocatore quanto l'entourage, ma il centrocampista ex Empoli ha rifiutato tutte le offerte arrivate fino a questo momento, Sassuolo compreso come ha confermato a chiare lettere lo stesso ad neroverde Carnevali. Altro capitolo degno di nota quello relativo a Francesco Acerbi: arrivato sondaggio del Mallorca, ma l'Inter vuole tenerlo e potrebbe prendere in considerazione l'eventuale partenza nel caso in cui dovesse arrivare Leoni o un altro difensore centrale. 

Sezione: Focus / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 13:48
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
