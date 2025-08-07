Non solo Ademola Lookman, la dirigenza dell'Inter lavora su più tavoli, specie quelli in uscita dove il traffico è un tantino congestionato. Al momento arrivano buone notizie dall'Inghilterra, dove il Leeds ha messo nel mirino Mehdi Taremi, giocatore per il quale è nata una trattativa tra il club di Premier League e l'Inter. Sull'ex Porto c'è anche l'interesse del Fulham, altro club di Premier per la felicità del giocatore classe '92 che ha rifiutato Botafogo e Flamengo per restare in un top campionato come fa sapere Sport Mediaset.

Taremi non è l'unico in uscita e con lui c'è anche Kristjan Asllani: situazione della quale è stato informato il giocatore quanto l'entourage, ma il centrocampista ex Empoli ha rifiutato tutte le offerte arrivate fino a questo momento, Sassuolo compreso come ha confermato a chiare lettere lo stesso ad neroverde Carnevali. Altro capitolo degno di nota quello relativo a Francesco Acerbi: arrivato sondaggio del Mallorca, ma l'Inter vuole tenerlo e potrebbe prendere in considerazione l'eventuale partenza nel caso in cui dovesse arrivare Leoni o un altro difensore centrale.