L'allenatore Davide Dionisi negli studi di Sky Sport ha parlato di Davide Frattesi. I due hanno condiviso una breve parentesi al Sassuolo. "A gennaio ci siamo sentiti, lui è un ragazzo puro, dà tutto e vuole essere sempre in campo - le sue parole -. Le discussioni sono ante perché lui vuole andare sempre oltre l'ostacolo e metteva prima le gambe della testa e questo non lo portava a far bene. Non credo che la sua permanenza sia legata al cambio dell'allenatore".

"Lui è competitivo e vuole il campo. Il primo anno la maglia ti sta un po' larga, il secondo sempre meno e poi la senti sempre più addosso - ha aggiunto -. Mi sento di consigliargli di far scelte con la testa e ponderate, giocare nell'Inter non è cosa da tutti".