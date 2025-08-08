L'assalto del Parma non ha convinto Seba Esposito, ma è servito all'Inter: il Cagliari, per non perdere l'attaccante, ha dovuto ritoccare i termini dell'affare, trasformando la formula proposta da prestito con diritto di riscatto ad acquisto a titolo definitivo. Una conferma che l'Inter - secondo Tuttosport - tiene eccome all'incasso immediato. Il motivo? Completare il tesoretto per dare l'assalto a Leoni.

Secondo i nerazzurri, infatti, il giovane difensore potrebbe ripercorrere la stessa parabola di Bastoni. Tuttosport spiega: "Perché l’affondo diventi realtà - detto che il Parma non ha mai manifestato grandissima voglia di cederlo, ma non ha blindato la porta se non con una valutazione molto alta, e potrebbe anche gradire qualche contropartita - serve il tesoretto che i nerazzurri stanno accumulando, ma anche decifrare il futuro di chi oggi è al centro. Della difesa dell’Inter, ma non - per scelta, prima di altri e poi sua - di quella della Nazionale: la permanenza di Francesco Acerbi è un dossier sempre aperto. La dirigenza, pur potendo da contratto, non ha intenzione di scaricarlo, e le voci su chiamate di Inzaghi da Riad non hanno trovato seguito, ma che il Leone delle ultime stagioni non sia più al vertice delle gerarchie è sotto gli occhi di tutti. Di recente, rimbalza dalla Spagna l’interessamento del Maiorca: il sole di Palma potrebbe rappresentare un richiamo affascinante, anche per la possibilità di giocare in Liga".