Sabato l'ultima apparizione al centro sportivo di Zingonia per curare il polpaccio malandato, poi più nulla. Niente allenamento e comunicazioni interrotte. C'è chi dice sia andato all'estero. La certezza è che Ademola Lookman ha lasciato la sua casa di Bergamo.

"Il quarto giorno d'assenza ingiustificata porta con sé un bel pizzico d'irritazione: al momento non sono arrivati né certificati medici né contatti con l'entourage del giocatore, scelte che porteranno a una decisione netta da parte del club. Multe e sanzioni sono in arrivo a causa di un atteggiamento che di sicuro non rimarrà impunito", assicura il Corriere dello Sport.



Chi l'ha visto? "La vicina Milano sembra essere la meta più gettonata al pari del viaggio agostano verso l'estero, a Londra (per stare vicino ad alcuni membri della famiglia) o addirittura nella madre patria Nigeria. L'ipotesi più accreditata rimane un resort portoghese già frequentato in passato (lo scorso anno dopo l'approccio del PSG) e poco prima dell'inizio del ritiro bergamasco", rivela il quotidiano romano.

L'Inter, intanto, attende con pazienza e non forza la mano. Il nodo resta il prezzo: quanto? Senza sapere la cifra, non c'è rilancio. E pure l'Atalanta non si muove. "In agenda non ci sono nemmeno incontri coi procuratori del giocatore, la sensazione è che il weekend verrà sfruttato da tutte le parti in causa per riflettere attentamente", si legge.