La porta delle squadre di Serie A non parla più così tanto italiano. Come evidenzia La Repubblica, sette delle prime dieci squadre del campionato scorso si presenteranno ai nastri di partenza di quello nuovo con un estremo difensore straniero, bilancio consolidato dall'arrivo di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. Allargando il conto a tutte le squadre di Serie A, i portieri esteri titolari diventano 10, esattamente la metà.

Anche l'Inter ripartirà con Yann Sommer, nonostante l'età. Lo svizzero, arrivato a 34 anni dal Bayern Monaco due anni fa, ha saputo esaltarsi nelle sue stagioni nerazzurre e, non a caso, è candidato al Premio Yashin, il Pallone d'Oro del ruolo. In corsa c'è anche Gianluigi Donnarumma, il migliore attualmente nella scuola italiana, che con l'arrivo di Lucas Chevalier al PSG rischia di avere molta concorrenza e, con il contratto in scadenza tra un anno, anche se andasse via difficilmente tornerebbe in Italia.