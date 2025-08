Secondo compleanno 'lontano' dall'Inter per il figlio d'arte e ormai ex Inter, Aleksandar Stankovic. L'ex capitano dell'Inter Primavera, da pochissimo passato al Club Brugge a titolo definitivo, celebra il suo secondo compleanno lontano dai colori nerazzurri. Dopo aver festeggiato i diciannove anni in quel di Lucerna, dove lo scorso anno era passato in prestito, baby Stankovic celebra i suoi vent'anni con il suo nuovo club, dove questa volta si è trasferito a titolo definitivo. Puntuali gli auguri del club belga che omaggia il nuovo arrivato: "Vent'anni oggi. Divertiti, Ale" si legge nel post social della squadra delle Fiandre.