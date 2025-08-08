Altro che pista abbandonata: l'Inter insiste e vuole Giovanni Leoni. La sensazione è che Marotta e soci faranno di tutto per portare a casa il giovane difensore del Parma.

Come spiega oggi il Corriere dello Sport, infatti, oltre alla vicenda Lookman, i nerazzurri sono al lavoro seriamente (ormai da diversi mesi) sul centrale che, secondo tutti gli addetti ai lavori, sarà il futuro anche della nazionale azzurra. E i dialoghi con il Parma sono continui, anche grazie a un rapporto consolidato come confermato dalle varie trattative (Chivu, Bonny, Esposito...).

"A febbraio del prossimo anno Acerbi e De Vrij compiranno rispettivamente 38 e 34 anni e di conseguenza l’Inter si è già mossa guardando al futuro - si legge -. Leoni vuole rimanere in Italia, il suo sogno è quello di diventare un pilastro della Nazionale e il Mondiale 2026 può essere già una prima importantissima vetrina. Dalla Premier League, dove i competitor in termini di disponibilità economiche sono temibilissimi, l’interessamento più concreto è quello del Liverpool e in Viale della Liberazione temono sia una possibile asta internazionale sia l’aumento del prezzo del cartellino alla luce di un’altra buona stagione del difensore che gli garantirebbe la vetrina del Mondiale dell’estate prossima. Già nelle passate settimane il Parma ha rifiutato per il suo asso un’offerta inglese da 35 milioni (si era parlato di Newcastle e Tottenham) e di conseguenza le avance dell’Inter dovranno toccare quella cifra se non qualcosa in più. A rendere ancor più deciso l’interesse nerazzurro per Leoni c’è anche il fatto che Marotta e Ausilio non hanno mai valutato per davvero un piano B".

Il nome di De Winter, infatti, tornerebbe buono sì, ma come braccetto qualora partisse uno tra Pavard e Bisseck. Leoni e solo Leoni. Per arrivarci, l'Inter sta mettendo insieme un tesoretto ricavato dalle cessioni degli esuberi: Palacios è vicino al Basilea, Asllani è in cerca di sistemazione (costa 18 milioni), per Taremi è derby inglese Fulham-Leeds. E poi, appunto, c'è Seba Esposito, conteso da Cagliari e proprio Parma.