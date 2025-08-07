Anche oggi Lookman non è a Zingonia. Non è nemmeno in Italia. Sta cercando di capire l'evolversi della situazione e se l'Atalanta fisserà un prezzo a cui l'Inter deciderà di avvicinarsi o meno. Questo è il sunto che arriva dagli studi di Sky Sport sulla situazione dell'attaccante.

Non è in Italia nemmeno Beppe Marotta, tornerà domenica sera. Per cui le novità arriveranno eventualmente la prossima settimana. L'Inter considera Lookman una grande opportunità ma non una priorità. L'offerta fatta è molto importante, se ci saranno aperture dell'Atalanta si potrà rimodellare l'offerta, ma la base rimane quella. Con degli aggiustamenti laddove dovesse mancare pochissimo a chiuderla.

Bonny e Pio Esposito sono già dei punti fermi di questa squadra, a loro si affiderà Chivu. Ma al di là dei nomi, non c'è un'alternativa vera. Se dovesse sfumare Lookman si prenderanno in considerazione gli altri. L'Inter non è ferma, ma quello è l'elemento per fare il salto di qualità. Se la situazione non dovesse sbloccarsi un giocatore l'Inter lo prenderà: Sancho, Nkunku, Nusa, Garnacho. A parte Nusa, gli altri sono opportunità anche economiche perché fanno parte di club che hanno tanti giocatori e quindi potrebbero cedere in prestito. Nusa invece va pagato perché il Lipsia ne sta vendendo tanti e a maggior ragione se lo vende, se lo fa pagare caro.