Più di una defezione in casa Inter per la trasferta di stasera nel Principato di Monaco contro i padroni di casa. Come informa Sky, non fanno parte della lista dei convocati Davide Frattesi, Yann Bisseck e Piotr Zielinski, perché reduci da infortuni e non ancora in condizione. Assenze, queste, già previste.

Alla lista però si sono aggiunti anche Tomas Palacios (in procinto di trasferirsi al Basilea) e Josep Martinez, ancora alle prese con il mal di schiena che gli aveva già fatto saltare l'amichevole contro l'U23 ad Appiano Gentile.