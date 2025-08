All'età di 37 anni, Juan Cuadrado è pronto ad affrontare la sua ennesima avventura in Serie A. Salutata l'Atalanta, il colombiano aspetta solo di completare gli ultimi passaggi formali prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa. "Sono contento per questa grande sfida, sono molto emozionato di continuare la mia carriera in Italia, la mia seconda casa - ha raccontato il Panita a Sky Sport al suo arrivo in Toscana -. Mi sono convinto dopo aver parlato con la società e con il mister Gilardino, il mio obiettivo è battagliare per guadagnarmi un posto al Mondiale. Mi sento ancora forte, posso ancora dare tanto se sono al massimo".